2018-07-20T17:40:13+03:00
Экономика

Селфи вместо пин-кода: MasterCard запустит новую систему оплаты

Таким способом оплаты активно пользуются уже в 40 странах мира
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Новая функция будет доступна в любых приложенияхНовая функция будет доступна в любых приложенияхФото: EAST NEWS
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Грядущей осенью платежная система Mastercard планирует начать тестировать в России новую технологию подтверждения оплаты покупок с помощью моргания в видеокамеру мобильного телефона. Об этом на конференции сообщил вице-президент компании Михаил Федосеев.

По его словам, новая функция будет доступна в любых приложениях, которые помогают осуществлять покупки и другие финансовые операции. Разрабатываемая технология использует биометрические данные держателя карты, полученные с помощью функции распознавания лица.

Для подтверждения личности, а соответственно и возможности пользования новой опцией, владельцам карты нужно будет всего лишь открыть видеокамеру в специальном приложении, сохранив там видео с подмигиванием.

Новшество получит название Selfie Pay – сообщает 360ТВ.

Согласно опросу компании, в Европе 94% респондентов хотели бы и готовы оплачивать покупки именно таким способом.

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