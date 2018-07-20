2018-07-20T17:26:04+03:00
Политика

Россия направила США предложения по возвращению беженцев в Сирию

Пакет предложений предусматривает первоочередное возвращение граждан арабской республики из Ливана и Иордании
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Возвращение беженцев является первоочередной задачей на пути налаживания мирной жизни в СирииВозвращение беженцев является первоочередной задачей на пути налаживания мирной жизни в СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Минобороны РФ заявили, что направили США конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев в Сирию.

«С учетом договоренностей, достигнутых президентами России и США в ходе саммита в Хельсинки, американской стороне направлены конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев к местам довоенного пребывания», - цитирует начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева РИА Новости.

В частности, как уточнил генерал-полковник, предложения предусматривают разработку совместного плана по возвращению людей к местам довоенного проживания и первоочередное возвращение сирийских граждан из Ливана и Иордании. При этом Москва хочет создать на базе Амманского мониторингового центра совместную российско-американо-иорданскую группу по возвращению беженцев в САР, а также сформировать аналогичную группу на территории Ливана.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля. Она прошла в Президентском дворце в Хельсинки. Тогда главы государств обсуждали в том числе и сирийский кризис.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Играли красиво»: Путин поблагодарил Черчесова за работу на ЧМ-2018
Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак
«Стабильна и имеет большой запас прочности»: Путин оценил российскую экономику
Новогодние праздники в 2019 году продлятся десять дней
Путин допустил возможность проведения в России летней Олимпиады
В России планируется создание рыбной биржи
На форуме «Сообщество» призвали новый состав Общественного совета Минприроды России заняться решением социально-экологических конфликтов
На Украине маршрутка врезалась в фуру, 11 человек погибло
Правительство одобрило сокращение срока выдачи сертификата на маткапитал
Селфи вместо пин-кода: MasterCard запустит новую систему оплаты
«Принцип «поймал-отпусти» в рыболовстве распространять сейчас нельзя»: Шестаков
Томас Бах: МОК готов принять Россию обратно
В России введут ограничение суточной нормы вылова для рыболовов
ФСБ хочет признать бурого и гималайского медведей ценным ресурсом
В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса
Турция и Нидерланды договорились возобновить дипломатические отношения
Китайские химики предложили революционный способ отбеливания зубов
Google начал показывать фотографии Дональда Трампа по запросу "idiot"
Брюссель и Лондон согласовали 80% условий для соглашения по Brexit
Минфин создал департамент по противодействию антироссийским санкциям
Сенцов попросил не "сгущать краски" вокруг его состояния здоровья
Microsoft сообщила о попытках кибератак на кандидатов в конгресс США
Ученые нашли причину развития неизлечимого рака груди
Трамп пригрозил обложить пошлинами весь китайский импорт на $500 млрд‍
Черчесов: матч Россия - Хорватия был лучшим на ЧМ-2018
Украинская полиция нашла на видео предполагаемого убийцу журналиста Павла Шеремета
МИД России выразил решительный протест послу Греции