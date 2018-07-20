Россия направила США предложения по возвращению беженцев в Сирию
В Минобороны РФ заявили, что направили США конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев в Сирию.
«С учетом договоренностей, достигнутых президентами России и США в ходе саммита в Хельсинки, американской стороне направлены конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев к местам довоенного пребывания», - цитирует начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева РИА Новости.
В частности, как уточнил генерал-полковник, предложения предусматривают разработку совместного плана по возвращению людей к местам довоенного проживания и первоочередное возвращение сирийских граждан из Ливана и Иордании. При этом Москва хочет создать на базе Амманского мониторингового центра совместную российско-американо-иорданскую группу по возвращению беженцев в САР, а также сформировать аналогичную группу на территории Ливана.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля. Она прошла в Президентском дворце в Хельсинки. Тогда главы государств обсуждали в том числе и сирийский кризис.
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