Правительство одобрило сокращение срока выдачи сертификата на маткапитал

СЕГОДНЯ 17:46 2018-07-20T17:46:22+03:00

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Правительство РФ одобрило законопроект, предлагающий внести изменения в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Речь идет о поправках, предусматривающих сокращение срока принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал - с одного месяца до 15 дней с момента приема заявления.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и внести его в Госдуму в установленном порядке», - говорится в решениях кабмина, принятых на заседании 19 июля и опубликованных в пятницу, 20 июля, на официальном сайте правительства.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал до 2020 года усовершенствовать механизмы поддержки семей с детьми. В частности, как тогда выяснилось, кабинет министров планирует расширить использование материнского капитала.