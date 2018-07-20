Путин обсудил с Меркель международные и региональные проблемы

СЕГОДНЯ 19:33 2018-07-20T19:33:40+03:00

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‍В пятницу, 20 июля, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как стало известно, в ходе состоявшейся беседы стороны обсудили «некоторые международные и региональные проблемы».

«Затрагивались некоторые международные и региональные проблемы», - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу глава немецкого правительства положительно оценила саммит Россия - США, прошедший 16 июля в Хельсинки. Как подчеркнула политик, она рада любым контактам между Москвой и Вашингтоном. Также Меркель выразила надежду на то, что подобные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и руководителем Белого дома Дональдом Трампом вскоре «станут обыденностью».

Причем не так давно канцлер ФРГ сама встречалась с главой нашего государства. В мае она прилетела на переговоры с российским лидером в Сочи.