СЕГОДНЯ 21:16 2018-07-20T21:16:34+03:00

Израильская авиация начала масштабный налет на объекты ХАМАС в секторе Газа Фото: REUTERS

Таким образом еврейское государство ответило на обстрел своих солдат на границе

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В пятницу, 20 июля, израильская авиация начала масштабный налет на объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Таким образом еврейское государство ответило на обстрел своих солдат на границе.

«Истребители ВВС Израиля начали масштабный налет на военные объекты ХАМАС по всему сектору Газа в ответ на серьезный инцидент, в ходе которого на границе подверглись обстрелу израильские солдаты», - говорится в сообщении израильских военных.

Также в нем отмечается, что армия Израиля рассматривает пограничный инцидент «со всей серьезностью». «ХАМАС решился на эскалацию ситуации в области безопасности и будет нести ответственность за свои действия», - подчеркнули военнослужащие еврейского государства.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, израильтяне и палестинцы уже давно обмениваются ударами. Так, ранее в июле из сектора Газа по Израилю за день было выпущено более ста ракет.