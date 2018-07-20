Помпео выразил надежду на осеннюю встречу Путина и Трампа в Вашингтоне

СЕГОДНЯ 22:23 2018-07-20T22:24:06+03:00

Как заметил глава Госдепа, диалог между Россией и Соединенными Штатами очень важен

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Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в пятницу, 20 июля, на пресс-конференции по итогам закрытой встречи с представителями Совета Безопасности (СБ) ООН, выразил надежду на то, что следующая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится осенью этого года в Вашингтоне.

По мнению главы Госдепа, если переговоры пройдут в столице Соединенных Штатов, то это «только к лучшему». При этом дипломат заметил, что диалог между Москвой и Вашингтоном очень важен и отвечает интересам американского народа.

«Очень надеюсь, что это встреча состоится этой осенью. Я счастлив, что оба лидера очень важных стран продолжат встречаться. Если эта встреча пройдет в Вашингтоне - это только к лучшему. Эти разговоры крайне важны для решения проблем, которые стоят перед нашими странами», - цитирует Помпео Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Белый дом официально пригласил Путина в Вашингтон этой осенью.