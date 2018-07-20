Помпео выразил надежду на осеннюю встречу Путина и Трампа в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в пятницу, 20 июля, на пресс-конференции по итогам закрытой встречи с представителями Совета Безопасности (СБ) ООН, выразил надежду на то, что следующая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится осенью этого года в Вашингтоне.
По мнению главы Госдепа, если переговоры пройдут в столице Соединенных Штатов, то это «только к лучшему». При этом дипломат заметил, что диалог между Москвой и Вашингтоном очень важен и отвечает интересам американского народа.
«Очень надеюсь, что это встреча состоится этой осенью. Я счастлив, что оба лидера очень важных стран продолжат встречаться. Если эта встреча пройдет в Вашингтоне - это только к лучшему. Эти разговоры крайне важны для решения проблем, которые стоят перед нашими странами», - цитирует Помпео Reuters.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Белый дом официально пригласил Путина в Вашингтон этой осенью.