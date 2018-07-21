2018-07-21T01:10:17+03:00
Наука

Ученые МГУ разработали экспресс-тест для выявления отравления химоружием

Новый метод не только более быстрый, но и более доступный
Юлия ДИВЕЕВА
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В России нашли способ быстро выявлять отравление после применения химического оружияВ России нашли способ быстро выявлять отравление после применения химического оружияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Химики из МГУ разработали и запатентовали экспресс-метод для выявления отравления фосфорсодержащими ядами. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Группа ученых запатентовала метод определения фосфорорганических кислот, основанный на применении особого пористого углеродного сорбента для жидкостной хроматографии. При его создании сотрудники химфака МГУ консультировались с научным центром Минобороны РФ.

Как пояснил один из авторов патента, старший научный сотрудник, кандидат химических наук МГУ Михаил Статкус, разработанная методика более быстрая, чем газохроматографическая. В этом способе для реакции применяется «особый сорбент, который не очень часто применяют в рутинной практике аналитических лабораторий», но он коммерчески доступен и дает прекрасные результаты, передает ТАСС.

В вузе отметили, что тест поможет диагностировать состояние пострадавших людей при расследовании применения химического оружия.

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