Ученые МГУ разработали экспресс-тест для выявления отравления химоружием

СЕГОДНЯ 01:10 2018-07-21T01:10:17+03:00

Новый метод не только более быстрый, но и более доступный

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Химики из МГУ разработали и запатентовали экспресс-метод для выявления отравления фосфорсодержащими ядами. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Группа ученых запатентовала метод определения фосфорорганических кислот, основанный на применении особого пористого углеродного сорбента для жидкостной хроматографии. При его создании сотрудники химфака МГУ консультировались с научным центром Минобороны РФ.

Как пояснил один из авторов патента, старший научный сотрудник, кандидат химических наук МГУ Михаил Статкус, разработанная методика более быстрая, чем газохроматографическая. В этом способе для реакции применяется «особый сорбент, который не очень часто применяют в рутинной практике аналитических лабораторий», но он коммерчески доступен и дает прекрасные результаты, передает ТАСС.

В вузе отметили, что тест поможет диагностировать состояние пострадавших людей при расследовании применения химического оружия.