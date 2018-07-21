Ученые МГУ разработали экспресс-тест для выявления отравления химоружием
Химики из МГУ разработали и запатентовали экспресс-метод для выявления отравления фосфорсодержащими ядами. Об этом сообщила пресс-служба университета.
Группа ученых запатентовала метод определения фосфорорганических кислот, основанный на применении особого пористого углеродного сорбента для жидкостной хроматографии. При его создании сотрудники химфака МГУ консультировались с научным центром Минобороны РФ.
Как пояснил один из авторов патента, старший научный сотрудник, кандидат химических наук МГУ Михаил Статкус, разработанная методика более быстрая, чем газохроматографическая. В этом способе для реакции применяется «особый сорбент, который не очень часто применяют в рутинной практике аналитических лабораторий», но он коммерчески доступен и дает прекрасные результаты, передает ТАСС.
В вузе отметили, что тест поможет диагностировать состояние пострадавших людей при расследовании применения химического оружия.