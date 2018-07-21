2018-07-21T07:28:07+03:00
Происшествия

В Дагестане после убийства полицейских ввели план «Сирена»

Весь личный состав районного отдела полиции поднят по тревоге
Юлия ДИВЕЕВА
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В Дагестане полиция разыскивает преступников, расстрелявших машину ДПСВ Дагестане полиция разыскивает преступников, расстрелявших машину ДПСФото: Алексей БУЛАТОВ
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План «Серена» введен на территории Кизилюртовского района Дагестана после того, как неизвестные расстреляли патрульную машину ГИБДД и погибли двое полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

По тревоге поднят весь личный состав районного отдела полиции. На месте происшествия прибыл глава дагестанского МВД Абдурашид Магомедов и следственно-оперативная группа.

Как отметили в пресс-службе, руководство и личный состав ведомства выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших полицейских. Республиканское МВД окажет всю необходимую помощь их семьям, передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт «КП», 21 июля в районе поселка Стальский неизвестные из автомобиля «Лада» обогнали машину ДПС и обстреляли ее. Инцидент произошёл в 20 часов 30 минут на 764-м километре федеральной трассы «Кавказ». В автомобиле находились трое полицейских. Двое из них скончались на месте от полученных ран, третий госпитализирован.

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Нападение произошло в пригороде Кизилюрта - поселке Стальский. Патрульную машину, в которой находились трое сотрудников ДПС, расстреляли неизвестные.(подробнее)

Нападение на ДПС в Дагестане.

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