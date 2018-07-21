2018-07-21T02:35:10+03:00
Экономика

Агентство S&P подтвердило рейтинг РФ в иностранной валюте на уровне «ВВВ-»

В Минфине позитивно оценили присвоенный России рейтинг со стабильным прогнозом
Юлия ДИВЕЕВА
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Агенство S&P сохраняет рейтинги России со стабильным прогнозомАгенство S&P сохраняет рейтинги России со стабильным прогнозомФото: REUTERS
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Долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB-". Такое решение приняло международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в пятницу.

В сообщении компании говорится, что рейтинг страны в национальной валюте оставлен на уровне "BBB". Таким образом, для обоих рейтингов прогноз - "стабильный".

Также на уровне "BBB" осталась оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков. Уровни краткосрочных рейтингов РФ тоже не изменились: в иностранной валюте «А-3», а в национальной «А-2».

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что правительство позитивно оценивает решение S&P Global Ratings, подтвердившего кредитные рейтинги страны на уровне со стабильным пронозом, передает Интерфакс.

«Агентство по-прежнему высоко оценивает состояние платежного баланса страны и сбалансированное бюджетное планирование, а также способность Правительства эффективно справляться с внешними шоками», - сказал он.

В S&P подчеркнули, что «стабильный» прогноз отражает баланс между рисками, из-за возможного усиления геополитических конфликтов, и дальнейшим укреплением внутренних и внешних финансов РФ.

Напомним, сайт kp.ru сообщал 15 сентября 2017 года, что S&P подтвердило суверенный рейтинг России на уровне «BB+» с позитивным прогнозом, а краткосрочный суверенный рейтинг нашей страны в иностранной валюте на уровне «В».

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