Захарова прокомментировала эмоциональное выступление Сафронкова в СБ ООН

СЕГОДНЯ 04:35 2018-07-21T04:35:58+03:00

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Эмоциональное выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова на заседании Совбеза ООН 12 апреля 2017 было криком души. Такое мнение высказал официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, сайт «КП» рассказывал, что на заседании Совбеза по якобы использованию химоружия в Сирии Сафронков очень жестко ответил постпреду Великобритании Мэттью Райкрофту. Тот обвинил Россию в злоупотреблении правом вето, поддержке Башара Асада и резюмировал спич словами, что Москва «потеряла доверие».

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано…Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?!» - потребовал российский дипломат.

Захарова в интервью газете «Коммерсант» сравнила этот всплеск эмоций россиянина со словами министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона «Россия должна отойти в сторону и заткнуться»

«В предложении «Глаза-то не отводи» сконцентрирован, по сути, крик отчаяния. Один человек призывает другого ответить: что вы делаете, о чем вы говорите, как вам не стыдно, отдаете ли вы себе отчет в том, что вы сейчас натворите?», - пояснила представитель МИД.

По ее мнению, требование смотреть в лицо понятно любому русскому человеку, но звучит странно в зале СБ ООН. А слова Уильямсона – это «пример хамства и пренебрежения в отношении целой страны и ее народа».