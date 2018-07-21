Facebook ,Twitter, Google и Microsoft разрабатывают совместный проект

СЕГОДНЯ 05:05 2018-07-21T05:05:02+03:00

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Четыре крупнейшие интернет- корпорации - Facebook, Twitter, Google и Microsoft работают над совместным проектом, который позволит упростить для клиентов процесс передачи личных данных между серверами этих компаний. Об этом сообщил глава отдела конфиденциальности и общественной политики Facebook Стив Саттерфилд.

«Перевод ваших данных из одной службы в другую, когда вы на нее подписываетесь, все еще не достаточно прост, как хотелось бы. Сегодня мы рады сообщить, что мы участвуем в проекте Data Transfer Project, в сотрудничестве с другими компаниями, в том числе с Google , Microsoft и Twitter , которые намерены создать общий способ передачи данных в онлайн-сервисах и из них» , - говорится в заявлении на официальном сайте Facebook.

Кроме того, проект будет направлен и на усилении безопасности личных данных пользователей. Как отметил Саттерфилд, люди хотят не только свободно перемещать свои данные из одной соцсети в другую, но и быть уверенными в полной конфиденциальности. За это и будет отвечать Data Transfer Project.

«Проект находится на ранней стадии, и мы надеемся, что в нем примут участие больше компаний и экспертов», - отмечается в сообщении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вокруг Facebook разгорелся скандал после того, как стало известно, что компания Cambridge Analytica использует личных данных владельцев учетных записей Facebook для анализа их политических предпочтений. Создатель популярной социальной сети Марк Цукерберг, выступая на слушаниях в сенате США, назвал своей виной утечку данных более 87 миллионов пользователей.