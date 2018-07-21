2018-07-21T06:06:28+03:00
Политика

NBC сообщила о подготовке Ираном кибератак на системы США

Вашингтон усиливает защиту от хакеров и уже рассматривает ответные меры
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
США подозревают Иран в подготовке кибератакиСША подозревают Иран в подготовке кибератакиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Тегеран планирует совершить массированные кибератаки на серверы госструктур и частных компаний США. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Источники медиа-компании заявляют, что Иран подготовил необходимую компьютерную инфраструктуру и готов начать хакерские атаки. При этом они признают, что нет никаких свидетельств того, что Иран действительно намерен провести такую кибероперацию в ближайшем будущем.

Пресс-секретарь иранской миссии в ООН Алиреза Мирюсефи заявил, что Иран не намерен вести кибервойну с США.

«С нашей точки зрения, скорее всего, США хотят, чтобы подозрения в предполагаемой атаке стали оправданием для кибернападения на Иран», - заявил он.

По данным телекомпании, в Вашингтоне все же приняли решение усилить защиту от хакеров, а также предупредили союзников об опасности. Кроме того, США уже рассматривают возможные меры реагирования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видео крушения лодки в Миссури: 17 человек погибли из-за опрокинувшегося судна
Facebook ,Twitter, Google и Microsoft разрабатывают совместный проект
Захарова прокомментировала эмоциональное выступление Сафронкова в СБ ООН
Трамп назвал лицемерами критикующих его политику в отношении Путина
В Госдепе возможный референдум в Донбассе назвали «нелегитимным»
Израиль поразил 68 целей ХАМАС в секторе ГАЗА
Агентство S&P подтвердило рейтинг РФ в иностранной валюте на уровне «ВВВ-»
«Русал» обратился в Минфин США с планом вывода компании из-под санкций
В Дагестане после убийства полицейских ввели план «Сирена»
Ученые МГУ разработали экспресс-тест для выявления отравления химоружием
Компания Disney уволила режиссера франшизы «Стражи Галактики» Джеймса Ганна
Пентагон выделил армии Украины $200 млн
Суд арестовал на два месяца второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена
МИД: Бутиной не было на встрече Трампа с Лавровым в мае 2017 года