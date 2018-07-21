NBC сообщила о подготовке Ираном кибератак на системы США

СЕГОДНЯ 06:06 2018-07-21T06:06:28+03:00

Вашингтон усиливает защиту от хакеров и уже рассматривает ответные меры

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Тегеран планирует совершить массированные кибератаки на серверы госструктур и частных компаний США. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Источники медиа-компании заявляют, что Иран подготовил необходимую компьютерную инфраструктуру и готов начать хакерские атаки. При этом они признают, что нет никаких свидетельств того, что Иран действительно намерен провести такую кибероперацию в ближайшем будущем.

Пресс-секретарь иранской миссии в ООН Алиреза Мирюсефи заявил, что Иран не намерен вести кибервойну с США.

«С нашей точки зрения, скорее всего, США хотят, чтобы подозрения в предполагаемой атаке стали оправданием для кибернападения на Иран», - заявил он.

По данным телекомпании, в Вашингтоне все же приняли решение усилить защиту от хакеров, а также предупредили союзников об опасности. Кроме того, США уже рассматривают возможные меры реагирования.