Трамп подписал закон, призванный способствовать соблюдению прав человека в КНДР

СЕГОДНЯ 09:40 2018-07-21T09:40:33+03:00

Как уточняет Белый дом, президент США может "предпринять определенные внешнеполитические шаги или провести переговоры с иностранными правительствами"

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Президент США Дональд Трамп подписал американский закон, который должен способствовать соблюдению прав человека в Северной Корее.

"Сегодня я подписал закон… Он призван поощрять права и свободы человека в Корейской народно-демократической республике", — приводятся в заявлении Белого дома слова главы государства.

Отмечается, что во исполнение нового нормативного акта президент США может "предпринять определенные внешнеполитические шаги или провести переговоры с иностранными правительствами и международными организациями".

Кроме того, Трамп поручил администрации предпринять шаги для реализации подписанного закона.

"Я поручаю своей администрации предпринять действия для реализации этих положений в соответствии с конституционными полномочиями президента", — заявил президент США.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 июня в Сингапуре состоялся саммит США-КНДР, по итогам которого президент США Дональд Трамп и лидер Северной КОреи Ким ЧЕн Ын подписали соглашение. В документе Штаты гарантируют безопасность для Северной Кореи, а Ким Чен Ын подтверждает свою приверженность плану денуклеаризации Корейского полуострова.