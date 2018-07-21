Личные вещи Нила Армстронга продадут с молотка на аукционе

СЕГОДНЯ 10:16 2018-07-21T10:16:13+03:00

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Аукционный дом Heritage Auctions, который располагается в Далласе, штат Техас, намерен выставить на торги и продать с молотка значительную часть уникальных личных вещей астронавта NASA Нила Армстронга, который, как считается, первым ступил на поверхность Луны.

В частности, на торгах будут представлены кепка бойскаута и флаг университета Пердью, где обучался астронавт. Эти вещи, а также куски крыла и пропеллера самолета Flyer братьев Райт 1903 года, Армстронг брал с собой в экспедицию на Луну в 1969 году.

Кроме того, желающие смогут приобрести флаги США, ООН, а также ряд памятных серебряных монет о программе «Аполлон», которыми владел Армстронг. Отдельным лотом будет выставлена редкая золотая монета. Ее также собираются продать на аукционе в Техасе.

Вещи легендарного американского астронавта будут выставлены на аукционы в начале ноября 2018 года, а затем в мае и ноябре 2019 года, передает ABC News.

Американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком в истории планеты, который сошел на поверхность Луны. В 1971 году Армстронг ушел из NASA, занялся преподаванием и бизнесом. Астронавт скончался в 2012 году.