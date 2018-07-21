2018-07-21T11:19:10+03:00
Происшествия

В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего

Убийца Марка Хауснехта сделал два выстрела в упор
Екатерина БОЛГОВА
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Бывший президент США Джордж Буш-страшийБывший президент США Джордж Буш-страшийФото: REUTERS
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В американском городе Хьюстон, штат Техас, застрелили кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша-старшего — доктора Марка Хауснехта.

Как сообщает сообщает KHOU11 со ссылкой на данные правоохранительных органов, Хауснехт ехал на велосипеде. Убийца, направлявшийся ему навстречу также на велосипеде, поравнявшись с доктором, сделал два выстрела в упор. Врач умер на месте, его тело нашли неподалеку от Техасского медицинского центра.

Сам 41-й президент США Джордж Буш-старший уже выразил соболезнования родственникам, коллегам и друзьям Марка Хауснехта.

«Марк был фантастическим кардиологом и хорошим человеком. Я всегда буду благодарен ему за его исключительное и сострадательное отношение. Молимся за его семью», — заявил Буш.

Полиция объявила подозреваемого в розыск. По оперативным данным, разыскивается белый или латиноамериканский мужчина. Возраст — около 30 лет, гладко выбрит, в солнцезащитных очках и бейсбольной кепке.

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