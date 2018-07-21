2018-07-21T11:36:52+03:00
Общество

Директор аналитического центра "Роскосмоса" подал в отставку

Дмитрий Пайсон покинет пост с начала августа
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Глава аналитического центра Роскосмоса подал заявление об отставке‍Глава аналитического центра Роскосмоса подал заявление об отставке‍Фото: ТАСС
Изменить размер текста:

В субботу, 21 июля, стало известно, что директор информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон подал заявление об отставке. Как сообщил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко, Пайсон покинет должность с начала августа.

При этом Устименко не знает, будет ли в будущем расформирован информационно-аналитический центр, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в головном институте "Роскосмоса" — "Центральном научно-исследовательском институте машиностроения" (ЦНИИмаш) — состоялись обыски. Нескольких сотрудников этой отрасли заподозрили в передаче секретных данных за границу. По информации источников РИА Новости, в настоящее время Пайсон рассматривается как лицо, которое "могло знать о ситуации".

ЦНИИмаш проводит комплексные научные исследования и занимается экспериментальной отработкой космических изделий. Институт располагает крупнейшей в РФ экспериментальной базой ракетно-космической отрасли.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Американские ученые предсказали сильные катаклизмы на востоке России и в Монголии
На аукционе в Нью-Йорке продадут вещи актера Робина Уильямса
Киев собирается просить Запад ввести санкции против портов России на Черном море
«Несколько разноцветных кругов»: в сети появилась новая оптическая иллюзия
В элитных сортах вина обнаружили радиационные частицы с АЭС в Фукусиме
Владимир Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летним юбилеем города
В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего
Черчесов оставил открытым вопрос о своей дальнейшей работе в сборной
Отец Марии Бутиной заявил, что в США она была занята учебой
В крупном ДТП на Украине погибли двое россиян
FIFA: чемпионат мира 2018 года вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей
Личные вещи Нила Армстронга продадут с молотка на аукционе
Похороны Дениса Тена: убитого фигуриста проводили аплодисментами
Израиль и ХАМАС пришли к соглашению о перемирии в Газе
Трамп подписал закон, призванный способствовать соблюдению прав человека в КНДР
Двоих россиян арестовали за сутенерство в США
В США рассказали о превосходстве российского оружия над американским
Глава Минфина США назвал условия для торговой сделки с Китаем
Капитан затонувшего в Миссури судна сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты
Прощание с убитым фигуристом Денисом Теном началось в Алма-Ате