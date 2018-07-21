Директор аналитического центра "Роскосмоса" подал в отставку

СЕГОДНЯ 11:36 2018-07-21T11:36:52+03:00

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В субботу, 21 июля, стало известно, что директор информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон подал заявление об отставке. Как сообщил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко, Пайсон покинет должность с начала августа.

При этом Устименко не знает, будет ли в будущем расформирован информационно-аналитический центр, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в головном институте "Роскосмоса" — "Центральном научно-исследовательском институте машиностроения" (ЦНИИмаш) — состоялись обыски. Нескольких сотрудников этой отрасли заподозрили в передаче секретных данных за границу. По информации источников РИА Новости, в настоящее время Пайсон рассматривается как лицо, которое "могло знать о ситуации".

ЦНИИмаш проводит комплексные научные исследования и занимается экспериментальной отработкой космических изделий. Институт располагает крупнейшей в РФ экспериментальной базой ракетно-космической отрасли.