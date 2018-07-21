2018-07-21T12:44:33+03:00
В мире

На аукционе в Нью-Йорке продадут вещи актера Робина Уильямса

Хитом торгов, по мнению организаторов, станет мантия Гарри Поттера, которая хранилась у голливудского актера
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Американский актер Робин УильямсАмериканский актер Робин УильямсФото: REUTERS
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Аукционный дом Sotheby's выставит на торги часть личных вещей голливудского актера Робина Уильямса и его бывшей супруги Марши.

Как сообщается на официальном сайте аукционного дома, часть вырученных средств пойдет в общественные организации и благотворительные фонды, которые Уильямс поддерживал при жизни.

Что до предлагаемых лотов, то вниманию потенциальных покупателей представят памятные предметы из фильмов звезды американского кино: сценарии, коллекцию часов, бутафорию, награды, связанные с карьерой известного комика.

Хитом торгов, по мнению организаторов, станет мантия, которую носил британский актер Дэниэл Рэдклифф в первой части киносаги "Гарри Поттер". Она также хранилась в личных вещах артиста.

Торги запланированы на 4 октября 2018 года.

Американский актер Робин Уильямс снялся сразу в нескольких кинолентах, таких как, например, "Джуманджи", которые стали культовыми еще при жизни артиста. 12 августа 2014 года в своем доме в калифорнийском городе Тибурон Уильямс наложил на себя руки. Согласно основной версии следствия, к самоубийству его подтолкнула глубочайшая депрессия.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Техасе намерены выставить на торги личные вещи первого человека на Луне, американского астронавта Нила Армстронга.

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