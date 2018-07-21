2018-07-21T12:55:25+03:00
Общество

Американские ученые предсказали сильные катаклизмы на востоке России и в Монголии

По мнению исследователей, к усилению природных катаклизмов может привести антропогенное глобальное потепление
Екатерина БОЛГОВА
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Учены предсказали усиление катаклизмов в России и МонголииУчены предсказали усиление катаклизмов в России и МонголииФото: Олег УКЛАДОВ
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Ученые из США предсказали сильные природные катаклизмы на востоке России и в Монголии. Проанализировав данные спутниковых наблюдений за 38 лет, они заявили, что к такому результате может привести антропогенное глобальное потепление.

Исследователи изучили несколько теоретических моделей, описывающих состояние климата, и выявили характерные паттерны сезонных колебаний температур. Сопоставив эти паттерны с данными спутниковых измерений температуры в тропосфере, они выяснили, что большой контраст между зимой и летом существует в средних широтах Северного полушария. Самые сильные различия были зафиксированы на территории Монголии и восточных регионов России.

По мнению ученых, разница между летом и зимой увеличивается не по естественным причинам, а из-за парникового эффекта, вызванного жизнедеятельностью людей. Исследователи полагают, что такие процессы могут вызвать рост частоты и силы природных катаклизмов.

С начала XX века средняя температура воздуха возросла на 0,74 градуса Цельсия, примерно две трети приходятся на период после 1980 года. Исследование опубликовано в журнале Science.

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