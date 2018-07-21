«Рука бога»: перед штормом в Миссури сфотографировали необычное природное явление

СЕГОДНЯ 13:29 2018-07-21T13:29:29+03:00

Пользователи в интернете обсуждают фото облаков на небе, похожих на пальцы руки

По данным метеорологов, во время шторма в этом районе скорость ветра достигала 26,8 метра в секунду

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Перед штормом в американском штате Миссури сфотографировали необычное природное явление. Пользователи в интернете обсуждают фото облаков на небе, похожих на пальцы руки.

«Похоже на меня, когда я на маникюре», - пишет один из пользователей.

«Если вам такое нравится, переезжайте в Миссури, у нас может быть погода любого времени года. И никогда не знаешь, что будет дальше», - отвечает местный житель.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно, что из-за шторма на озере в Миссури затонула лодка, в результате погибли 17 человек. Инцидент произошел вечером 19 июля на озере Тейбл-Рок. На борту прогулочной лодки находился 31 человек. 14 пассажиров удалось спасти.

Ранее метеорологи предупреждали о приближении шторма в Миссури. По информации специалистов, во время шторма в этом районе скорость ветра достигала 26,8 метра в секунду.