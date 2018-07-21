Порошенко расширил полномочия голландских следователей по долу о крушении МН17

СЕГОДНЯ 13:50 2018-07-21T13:50:31+03:00

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Украина намерена сотрудничать с Нидерландами в международном правовом поле по всем вопросам, связанным с расследованием Амстердамом причин катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Малайзийские авиалинии" в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Как приводится в документе, Киев и Амстердам обеспечат абсолютное взаимодействие следственных органов обеих государств, для установления полной картины произошедшего в небе над Донбассом.

«Сотрудничество между компетентными органами обоих государств [Украины и Нидерландов], определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках Соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к уничтожению самолета, в рамках судебной системы Нидерландов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудничество будет предполагать в себе частичную передачу Украиной уголовного производства в Нидерланды. А также выполнение запросов следственных органов королевства по допросу обвиняемых в трагедии лиц, экспертов и свидетелей - на территории Нидерландов или в режиме видеоконференции.

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком на высоте 10 тысяч метров. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса. Однако те, в свою очередь, заявили, что не располагают вооружениями, которые позволяют сбить воздушное судно на такой высоте.