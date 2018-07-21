В Роспотребнадзоре предупредили россиян о росте кишечных инфекций на Украине

СЕГОДНЯ 14:16 2018-07-21T14:16:07+03:00

В ведомстве попросили российских граждан на время отказаться от поездок в Мариуполь [видео]

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Россиян, предполагающих отправиться в украинский город Мариуполь, что находится на берегу Азовского моря, предупредили об опасности занести себе в организм ряд инфекционных заболеваний.

Как следует из сообщения, которое накануне распространил Роспотребнадзор, во втором по величине украинском городе-порте зафиксирована вспышка острых кишечных инфекций.

В ведомстве особо отметили, что самое большое количество заболеваний острыми кишечными инфекциями были зарегистрированы в Мариуполе во временном интервале c 6 по 12 июля, порядка 80-ти.

«В структуре заболевших преобладают дети, составившие более 60%», — отметило ведомство. Отмечается, что более трети пострадавших уверены, что занесли инфекцию во время купания в Азовском море.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в Мариуполе уже не первых год санитарно-эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. Виной тому имеющиеся на территории города в приморской зоне несанкционированные канализационные стоки .Из-за чего в пробах морской воды периодически фиксируются нестандартные микробиологические показания.

Стоит отметить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Незалежной давно находится не на должном уровне. К примеру, во Львове местные власти спустя рукава смотрят на огросное количество свало бытовых отходов, которые никто не утилизирует. дошло до того, что полчища мусора попали в одну из местных рек и заблокировали несолько водоемов в соседних Венгрии и Словакии.