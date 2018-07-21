2018-07-21T14:33:46+03:00
Политика

Путин назвал главный ориентир для российских дипломатов

На совещании с послами и постпредами глава государства поручил отечественной дипломатической службе обеспечить благоприятные внешние условия для развития России
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин назвал главным ориентиром для российских дипломатов обеспечение благоприятных внешних условий для внутреннего развития России. Об этом он сообщил на встрече с послами и постпредами, говорится на сайте МИД РФ.

"Глава государства затронул наиболее важные для нашей страны международные вопросы, отметил успехи внешней политики России и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности отечественной дипломатической службы", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что основным ориентиром, по словам президента, должно стать обеспечение благоприятных внешних условий для ускоренного внутреннего развития.

На совещании дипломаты обсудили главные задачи внешнеполитической службы с представителями администрации президента, правительства, парламента, российских министерств и ведомств.

В МИД РФ также отметили, что на отдельных пленарных совещаниях рассматривались практические аспекты работы МИД, в том числе вопросы сотрудничества с другими странами и международными объединениями. Также отличившиеся дипломаты получили государственные награды.

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