Путин назвал главный ориентир для российских дипломатов
Президент РФ Владимир Путин назвал главным ориентиром для российских дипломатов обеспечение благоприятных внешних условий для внутреннего развития России. Об этом он сообщил на встрече с послами и постпредами, говорится на сайте МИД РФ.
"Глава государства затронул наиболее важные для нашей страны международные вопросы, отметил успехи внешней политики России и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности отечественной дипломатической службы", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что основным ориентиром, по словам президента, должно стать обеспечение благоприятных внешних условий для ускоренного внутреннего развития.
На совещании дипломаты обсудили главные задачи внешнеполитической службы с представителями администрации президента, правительства, парламента, российских министерств и ведомств.
В МИД РФ также отметили, что на отдельных пленарных совещаниях рассматривались практические аспекты работы МИД, в том числе вопросы сотрудничества с другими странами и международными объединениями. Также отличившиеся дипломаты получили государственные награды.