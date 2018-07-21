Путин и Макрон обсудили реализацию совместной программы гуманитарной помощи Сирии

СЕГОДНЯ 14:42 2018-07-21T14:42:36+03:00

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Глава российского государства Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели 21 июля телефонную беседу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поводом для звонка, который состоялся по инициативе французской стороны, стала необходимость обсудить ряд актуальных международных и региональных проблем, уточнили в пресс-службе.

"В продолжение состоявшихся 15 июля в Москве переговоров – президент РФ Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон обсудили по телефону ряд актуальных международных и региональных проблем", — говорится в сообщении.

Во время обсуждения мировой повестки лидерами России и Франции было уделено особое внимание особое аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте по гуманитарной линии.

Стоит отметить, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон регулярно созваниваются для координации совместных действий по различным вопросам мировой политики. Кроме того, француз в России в этом году частый гость. Весной глава Франции побывал на Петербургском международном экономическом форуме, а также прилетал в середине июля на полуфинал и финал Чемпионата мира по футболу-2018.