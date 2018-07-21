Служба безопасности президента США проверила подаренный Путиным мяч

СЕГОДНЯ 14:52 2018-07-21T14:52:09+03:00

Во время переговоров в Хельсинки президент России подарил Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу

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Служба безопасности президента США Дональда Трампа проверяет мяч, подаренный Дональду Трампу российским коллегой Владимиром Путиным во время переговоров в Хельсинки.

Как сообщает издание Business Insider, это стандартная процедура, которую проходят все подарки, полученные американским президентом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на совместной пресс-конференции по итогам саммита Россия — США Владимир Путин вручил Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу, который завершился накануне в Москве.

Президент США сказал, что передаст подарок своему 12-летнему сыну Барону и отдал мяч супруге Мелании, сидевшей в первом ряду. Этот мяч фигурировал на церемонии передачи полномочий по проведению чемпионата мира по футболу от России к Катару, который примет первенство в 2022 году.

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