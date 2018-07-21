2018-07-21T15:18:46+03:00
Политика

«Под жесточайшим давлением»: Косачев заявил, что элита США не разделяет намерений Трампа наладить отношения с Россией

По мнению сенатора, американскому лидеру мешают выполнять его полномочия
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевГлава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевФото: Аца КОШТЭ
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Глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев выразил мнение о том, что президенту США Дональду Трампу мешают выполнять его полномочия. По словам сенатора, делает это американская элита, большинство представителей которой не разделяют намерение хозяина Белого дома наладить отношения с Россией. Как считает политик, Трамп находится «под жесточайшим давлением».

При этом Косачев полагает, что американский лидер был «вполне искренен», когда говорил в Хельсинки о намерениях нормализовать отношения с Москвой. «Другое дело, что эти его намерения не разделяются большинством американской элиты», - цитирует сенатора ТАСС.

Также председатель международного комитета Совфеда подчеркнул, что «практически невозможно» предсказать, как будет развиваться американская политика на российском направлении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В ходе тех переговоров стороны обсудили в том числе и вопросы российско-американских отношений.

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