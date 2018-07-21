2018-07-21T15:42:24+03:00
Происшествия

В Кении грабители застрелили россиянина, пытаясь отнять у него телефон в пробке

Мужчина пытался оказать сопротивление преступникам
Дарья ИВАШКИНА
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Полиция Найроби разыскивает грабителейПолиция Найроби разыскивает грабителейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 21 июля, стало известно об убийстве россиянина - 45-летнего Андрея Васильева - в Кении. Как уточнили в посольстве РФ в этой восточноафриканской стране, наш соотечественник, который был в республике с частным визитом, стал жертвой разбойного нападения в Найроби.

Инцидент произошел 19 июля, когда россиянин, находясь за рулем автомобиля, стоял в пробке на одной из центральных улиц кенийской столицы Ухуру хайвей. Так, в какой-то момент неизвестные атаковали машину, в которой сидели россиянин и его товарищ, также гражданин нашей страны. Преступники попытались отнять у мужчин ценные вещи, телефоны и деньги, но встретили сопротивление. В ответ грабители открыли огонь.

«В результате стрельбы, открытой преступниками, сидевший за рулем Васильев Андрей Анатольевич скончался на месте, его пассажиру удалось выбраться из машины и отойти на безопасное расстояние», - сказал заведующий консульским отделом Олег Кипаренко ТАСС.

Также дипломат подчеркнул, что преступникам удалось скрыться с места происшествия. В настоящее время их разыскивают.

Отметим, Найроби считается криминальной столицей Африки. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, несколько лет назад там задушили дипломатического представителя Венесуэлы.

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