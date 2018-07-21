2018-07-21T16:08:28+03:00
Происшествия

Десять человек погибли из-за наводнения во Вьетнаме

Еще 12 жителей страны числятся пропавшими без вести
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Десять человек погибли и 12 пропали без вести из-за наводнения во ВьетнамеДесять человек погибли и 12 пропали без вести из-за наводнения во ВьетнамеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Тайфун "Сон-Тинь", который в последние дни бушевал в юго-восточной Азии, сбавил обороты до категории тропического шторма. Однако это стало причиной затяжных ливневых дождей и подъема уровня воды в водоемах Вьетнама.

В результате наводнений и оползней на севере и в центральных районах страны десять человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести.

По информации местного издания VnExpress, многочисленные подтопления разрушили сотни домов в трех северных провинциях Йенбай, Шонла и Куангнинь, а также в двух центральных провинциях Тханьхоа и Нгеан.

Кроме того, как сообщается, в плачевном состоянии находятся рисовые поля, а движение на основных магистралях страны практически парализовано.

В последнее время на страны Азии буквально нахлынули различные природные катаклизмы. Как сообщалось ранее, в Японии произошло землетрясение. А заливавшие в течении недели центр и юг Страны восходящего солнца ливни, унесли жизни более 200 человек

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия поможет Катару в подготовке к ЧМ-2022
Россия высказала депутатам Японии озабоченность по поводу закона о южных Курилах
В Кении грабители застрелили россиянина, пытаясь отнять у него телефон в пробке
«Под жесточайшим давлением»: Косачев заявил, что элита США не разделяет намерений Трампа наладить отношения с Россией
Российский военно-транспортный самолет доставил гуманитарную помощь из Франции в Сирию
WhatsApp ввел жесткие ограничения на пересылку сообщений
Служба безопасности президента США проверила подаренный Путиным мяч
Путин и Макрон обсудили реализацию совместной программы гуманитарной помощи Сирии
Путин назвал главный ориентир для российских дипломатов
В Роспотребнадзоре предупредили россиян о росте кишечных инфекций на Украине
Международная федерация подозревает 14 российских легкоатлетов в употреблении допинга
Порошенко расширил полномочия голландских следователей по делу о крушении МН17
«Рука бога»: перед штормом в Миссури сфотографировали необычное природное явление
Американские ученые предсказали сильные катаклизмы на востоке России и в Монголии