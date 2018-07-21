Десять человек погибли из-за наводнения во Вьетнаме

СЕГОДНЯ 16:08 2018-07-21T16:08:28+03:00

Десять человек погибли и 12 пропали без вести из-за наводнения во Вьетнаме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Тайфун "Сон-Тинь", который в последние дни бушевал в юго-восточной Азии, сбавил обороты до категории тропического шторма. Однако это стало причиной затяжных ливневых дождей и подъема уровня воды в водоемах Вьетнама.

В результате наводнений и оползней на севере и в центральных районах страны десять человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести.

По информации местного издания VnExpress, многочисленные подтопления разрушили сотни домов в трех северных провинциях Йенбай, Шонла и Куангнинь, а также в двух центральных провинциях Тханьхоа и Нгеан.

Кроме того, как сообщается, в плачевном состоянии находятся рисовые поля, а движение на основных магистралях страны практически парализовано.

В последнее время на страны Азии буквально нахлынули различные природные катаклизмы. Как сообщалось ранее, в Японии произошло землетрясение. А заливавшие в течении недели центр и юг Страны восходящего солнца ливни, унесли жизни более 200 человек