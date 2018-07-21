2018-07-21T16:07:56+03:00
Политика

Россия высказала депутатам Японии озабоченность по поводу закона о южных Курилах

Сенатор Константин Косачев назвал внесение в этот документ поправок «неудачным решением»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевГлава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, общаясь в субботу, 21 июля, с журналистами в Токио, заявил, что Россия высказала озабоченность депутатам Японии по поводу принятых ими поправок в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» («северными территориями» в Стране восходящего солнца называют южные Курильские острова).

«Мы с российской стороны высказали озабоченность. Мы считаем, что это крайне неудачное решение с точки зрения законодательной механики», - цитирует сенатора ТАСС. При этом политик подчеркнул, что решение японских парламентариев может оказать неблагоприятное влияние на дальнейшие переговоры по совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курилах.

Причем, по словам Косачева, японские депутаты выслушали озабоченность российской стороны со вниманием. Однако, как заметил председатель международного комитета Совфеда, прямо сейчас что-то поправить невозможно. Между тем он пообещал продолжать диалог на эту тему, «чтобы не допускать каких-то законодательных решений, которые будут мешать двум странам двигаться вперед».

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, ранее МИД РФ, комментируя внесение Японией поправок в закон о южных Курилах, напомнил Токио о том, что Южно-Курильские острова принадлежат нашей стране на законных основаниях.

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