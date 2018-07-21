В Москве на 22 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

СЕГОДНЯ 16:50 2018-07-21T16:53:41+03:00

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В субботу синоптики решили продлить до вечера воскресения, 22 июля, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области.

«Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна», - говорится на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам специалистов, с 9:00 до 21:00 мск воскресенья в столичном регионе ожидаются гроза и сильный ветер, порывы которого временами могут достигать 15 метров в секунду. Кроме того, без осадков в мегаполисе также не обойдется. При этом столбики термометров будут колебаться около отметки в +23 градуса.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, в связи с дождями в эти выходные ожидается затруднение движения транспорта и увеличение аварий. Поэтому Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к водителям с просьбой быть более внимательными на дорогах.