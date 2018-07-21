2018-07-21T16:58:30+03:00
Происшествия

Небывалая жара в Японии: за неделю погибли 12 человек, тысячи госпитализированы

Евгений ЧЕРНЕНКО
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На Японию обрушилась небывалая жараНа Японию обрушилась небывалая жараФото: REUTERS
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В Японии установилась небывалая по местным меркам жара. Столбик термометра поднялся до 40 градусов по Цельсию. За последнюю неделю из-за погодной аномалии в стране погибли уже 12 жителей. Порядка 10 тысяч находятся в клиниках с тепловыми ударами.

Хуже всего обстоит дело в центральных и западных префектурах островного государства. Как сообщает «Киодо», большинство случаев госпитализации связано с проведением в школах спортивных мероприятий. Множество подобных инцидентов было зафиксировано в префектурах Гифу и Сидзуока.

Местные жители живут надеждой на выравнивание погодного фона. Однако прогнозы синоптиков неутешительные: в ближайшие дни температура будет держаться выше 35-градусной отметки.

Власти Японии уже обратились к жителям страны с призывом воздержаться от выхода на улицу и активной деятельности на солнце без крайней необходимости. И стараться чаще принимать водные процедура и пить побольше жидкости.

Стоит отметить, что небывалая жара в Японии пришла на смену затяжным ливням, которые в течении недели заливали центр и юг Страны восходящего солнца и унесли жизнь более 200 человек.

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