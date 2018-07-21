В «Аэрофлоте» предупредили пассажиров о проблемах с отправкой багажа в Шереметьево

СЕГОДНЯ 17:24 2018-07-21T17:24:24+03:00

Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами, заявили в "Аэрофлоте" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами, успокоили в перевозчике

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В московском аэропорту Шереметьево выдача багажа происходит со значительными временными интервалами. Это связанно со сбоем, который произошел в работе системы транспортировки.

Как сообщили в авиакомпании «Аэрофлот», проблемы коснулись как пассажиров, летевших рейсами из Москвы, так и следовавших через «Шереметьево» трансфером.

«В настоящее время сотрудники аэропорта делают все возможное для восстановления системы доставки багажа. Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами», – говорится в сообщении «Аэрофлота».

Перевозчик обратился к путешественникам с просьбой сохранять отрывной талон багажной бирки, а также посадочный талон. Оба они могут потребоваться для розыска багажа.

В самом «Шереметьево» информацию о сбое в системе транспортировки подтвердили и принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

"Информацию "Аэрофлота" подтверждаем. Делаем все необходимое для восстановления штатной работы автоматизированной системы доставки багажа. Сожалеем о возникших неудобствах и приносим извинения пассажирам", - приводит ТАСС информацию пресс-службы столичного аэропорта.