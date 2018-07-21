2018-07-21T17:24:24+03:00
Общество

В «Аэрофлоте» предупредили пассажиров о проблемах с отправкой багажа в Шереметьево

Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами, успокоили в перевозчике
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами, заявили в "Аэрофлоте"Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами, заявили в "Аэрофлоте"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В московском аэропорту Шереметьево выдача багажа происходит со значительными временными интервалами. Это связанно со сбоем, который произошел в работе системы транспортировки.

Как сообщили в авиакомпании «Аэрофлот», проблемы коснулись как пассажиров, летевших рейсами из Москвы, так и следовавших через «Шереметьево» трансфером.

«В настоящее время сотрудники аэропорта делают все возможное для восстановления системы доставки багажа. Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами», – говорится в сообщении «Аэрофлота».

Перевозчик обратился к путешественникам с просьбой сохранять отрывной талон багажной бирки, а также посадочный талон. Оба они могут потребоваться для розыска багажа.

В самом «Шереметьево» информацию о сбое в системе транспортировки подтвердили и принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

"Информацию "Аэрофлота" подтверждаем. Делаем все необходимое для восстановления штатной работы автоматизированной системы доставки багажа. Сожалеем о возникших неудобствах и приносим извинения пассажирам", - приводит ТАСС информацию пресс-службы столичного аэропорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Абсолютно неразумно»: в Госдуме прокомментировали намерение Украины добиться санкций против российских портов
Дорога в рабство: на Украине на треть увеличилось количество случаев торговли людьми
Лавров обсудил с Помпео необходимость освобождения Бутиной
Глава МВФ заявила, что торговые ограничения США могут снизить мировой ВВП на 1,5%
«Нормально и практично»: Пентагон прокомментировал решение Трампа пригласить Путина в США
Небывалая жара в Японии: за неделю погибли 12 человек, тысячи госпитализированы
В Москве на 22 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра
Россия поможет Катару в подготовке к ЧМ-2022
Десять человек погибли из-за наводнения во Вьетнаме
Россия высказала депутатам Японии озабоченность по поводу закона о южных Курилах
В Кении грабители застрелили россиянина, пытаясь отнять у него телефон в пробке
«Под жесточайшим давлением»: Косачев заявил, что элита США не разделяет намерений Трампа наладить отношения с Россией
Российский военно-транспортный самолет доставил гуманитарную помощь из Франции в Сирию
WhatsApp ввел жесткие ограничения на пересылку сообщений
Служба безопасности президента США проверила подаренный Путиным мяч
Путин и Макрон обсудили реализацию совместной программы гуманитарной помощи Сирии
Путин назвал главный ориентир для российских дипломатов
В Роспотребнадзоре предупредили россиян о росте кишечных инфекций на Украине
Международная федерация подозревает 14 российских легкоатлетов в употреблении допинга
Порошенко расширил полномочия голландских следователей по делу о крушении МН17
«Рука бога»: перед штормом в Миссури сфотографировали необычное природное явление
Американские ученые предсказали сильные катаклизмы на востоке России и в Монголии