В «Аэрофлоте» предупредили пассажиров о проблемах с отправкой багажа в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево выдача багажа происходит со значительными временными интервалами. Это связанно со сбоем, который произошел в работе системы транспортировки.
Как сообщили в авиакомпании «Аэрофлот», проблемы коснулись как пассажиров, летевших рейсами из Москвы, так и следовавших через «Шереметьево» трансфером.
«В настоящее время сотрудники аэропорта делают все возможное для восстановления системы доставки багажа. Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами», – говорится в сообщении «Аэрофлота».
Перевозчик обратился к путешественникам с просьбой сохранять отрывной талон багажной бирки, а также посадочный талон. Оба они могут потребоваться для розыска багажа.
В самом «Шереметьево» информацию о сбое в системе транспортировки подтвердили и принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.
"Информацию "Аэрофлота" подтверждаем. Делаем все необходимое для восстановления штатной работы автоматизированной системы доставки багажа. Сожалеем о возникших неудобствах и приносим извинения пассажирам", - приводит ТАСС информацию пресс-службы столичного аэропорта.