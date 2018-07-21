Глава МВФ заявила, что торговые ограничения США могут снизить мировой ВВП на 1,5%

СЕГОДНЯ 17:30 2018-07-21T17:30:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выступая в субботу, 21 июля, на открытии встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 в Аргентине, рассказала о последствиях торговых ограничений, которые США ввели в отношении России и Китая. По ее словам, санкции могут снизить мировой ВВП на 1,5%.

«Это точно окажет влияние на ВВП, которое при развитии худшего сценария, и, если не считать принимаемые сейчас меры, самые недавние объявления, составит около 1,5% ВВП на глобальном уровне», - приводит слова Лагард ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американская администрация ввела с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Между тем для других государств, в том числе России и Китая, эти ограничения действуют уже с 23 марта.

А на днях президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами весь китайский импорт на 500 миллиардов долларов. При этом хозяин Белого дома уточнил, что Вашингтон пойдет на такие меры в случае, если Пекин не изменит свою торговую политику.