2018-07-21T17:51:46+03:00
Политика

Дорога в рабство: на Украине на треть увеличилось количество случаев торговли людьми

За последние полгода полицейскими зафиксировано 186 подобных преступлений
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Незалежной начинает процветать рабствоВ Незалежной начинает процветать рабствоФото: REUTERS
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На Украине количество зафиксированный правоохранительными органами случаев торговли людьми увеличилось почти на треть. Об этом рассказал руководитель департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБПСТЛ), Национальной полиции Артём Крищенко

«За прошедшие полгода задокументировано 186 преступлений в сфере торговли людьми, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Полицейскими были разоблачены и задержаны члены 14 организованных преступных групп, занимавшихся торговлей людьми», - приводит слова Крищенко УНИАН.

Кроме того, как рассказали в Национальной полиции Украины, правоохранителями установлено 156 лиц, которым предоставлен статус пострадавших в уголовных процессах по делам о похищении, с последующей продажей в рабство. Среди них — 91 женщина, 49 мужчин, девять несовершеннолетних и семь малолетних детей.

Стоит отметить, что в последние годы в Незалежной торговля людьми с продажей в рабство разве ччто не поставлена на поток. Существует довольно большое количество преступных группировок, которые делают на этом свой преступный бизнес.

Что касается государства, то оно реагирует на проблему довольно вяло. Что было зафиксировано различными правозащитными организациями.

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