2018-07-21T18:07:15+03:00
Политика

«Абсолютно неразумно»: в Госдуме прокомментировали намерение Украины добиться санкций против российских портов

Как считает Леонид Калашников, Запад «не очень обрадуется» ответным мерам Москвы на введение подобных ограничений
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССГлава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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В Госдуме прокомментировали заявление Киева о том, что в настоящее время Украина ведет переговоры с Западом по поводу введения санкций против черноморских портов России.

Как отметил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, подобные инициативы киевских властей носят «абсолютно неразумный характер». Дело в том, что в случае введение ограничений Москва может принять ответные меры, которым западные страны «не очень обрадуются».

«Если такие санкции Запад будет принимать, то мы вольны в том числе пересмотреть так называемый договор о проливах (Конвенцию Монтре, регулирующую судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы и в Мраморном море). Учитывая, что наши отношения с Турцией сегодня на подъеме, думаю, что Запад сам не очень обрадуется, если такие санкции будем вводить мы», - сказал Калашников в беседе с RT.

Также депутат указал на то, что обстановка в акватории Азовского моря обострилась именно из-за украинской стороны. «Украинцы открыли ящик Пандоры, когда арестовали российское рыболовецкое судно "Норд"», - пояснил парламентарий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на Украине заявили о намерении добиваться от Запада введения в отношении Москвы санкций в связи с «чрезмерным», по мнению киевских властей, досмотром Россией торговых судов, следующих в порты на Азовском море Мариуполь и Бердянск.

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