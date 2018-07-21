2018-07-21T19:27:10+03:00
В мире

Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций

Бизнесмены хотят убедить конгресс не принимать законопроект о защите американских выборов от угрозы вмешательства
Дарья ИВАШКИНА
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Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкцийНефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкцийФото: REUTERS
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В субботу, 21 июля, появилась информация о том, что представители нефтегазовых компаний в США пытаются убедить конгрессменов не принимать законопроект о защите американских выборов от угрозы вмешательства, предполагающий ужесточение санкций против России.

В частности, разубедить политиков вводить новые ограничительные меры в отношении нашей страны пытается Российско-американская торговая палата, в которую входят Shell, ExxonMobil и Chevron, передает Reuters со ссылкой на источники в сенате США.

Стоит отметить, что очередной виток обострения российско-американских отношений связан с расследованием «вмешательства» в президентские выборы, которые прошли в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года. Так, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле Вашингтон предъявил заочные обвинения по этому делу 12 предполагаемым российским военным разведчикам.

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