В сети высмеяли заявление Климкина о «репетиции развала» Украины

СЕГОДНЯ 20:03 2018-07-21T20:03:59+03:00

Интернет-пользователи заметили, что развал незалежной уже давно начался

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В сети высмеяли заявление главы МИД Украины Павла Климкина по поводу возможного референдума в Донбассе. Особенно интернет-пользователей рассмешили слова министра о том, что всенародное голосование на востоке незалежной станет «репетицией развала» страны. Так, некоторые комментаторы заметили, что развал Украины уже давно начался.

«Уже генеральная репетиция идет», - написал в Twitter @v_tretyakov.

«Невозможно развалить развалившееся», - отметил @_BOJIDEMAP.

«А я думал, что уже прошел развал Украины, а еще, оказывается, даже не было репетиции», - недоумевает @Dmitry_V77.

Некоторые юзеры даже попытались объяснить Климкину причины непростой ситуации, сложившейся в стране. «Развал Украины идет по причине внутренней политики Украины, а не внешней», - заверил @MLyantsevich.

А кто-то из комментаторов усомнился в трезвости киевских властей. «Чем они там горилку запивают?» - пошутил Юрий Бухтояров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее зарубежные СМИ распространили информацию о том, что в ходе саммита Россия - США в Хельсинки президент РФ Владимир Путин якобы предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в Донбассе.