2018-07-21T20:03:59+03:00
Политика

В сети высмеяли заявление Климкина о «репетиции развала» Украины

Интернет-пользователи заметили, что развал незалежной уже давно начался
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В сети высмеяли заявление Климкина о «репетиции развала» УкраиныВ сети высмеяли заявление Климкина о «репетиции развала» УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В сети высмеяли заявление главы МИД Украины Павла Климкина по поводу возможного референдума в Донбассе. Особенно интернет-пользователей рассмешили слова министра о том, что всенародное голосование на востоке незалежной станет «репетицией развала» страны. Так, некоторые комментаторы заметили, что развал Украины уже давно начался.

«Уже генеральная репетиция идет», - написал в Twitter @v_tretyakov.

«Невозможно развалить развалившееся», - отметил @_BOJIDEMAP.

«А я думал, что уже прошел развал Украины, а еще, оказывается, даже не было репетиции», - недоумевает @Dmitry_V77.

Некоторые юзеры даже попытались объяснить Климкину причины непростой ситуации, сложившейся в стране. «Развал Украины идет по причине внутренней политики Украины, а не внешней», - заверил @MLyantsevich.

А кто-то из комментаторов усомнился в трезвости киевских властей. «Чем они там горилку запивают?» - пошутил Юрий Бухтояров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее зарубежные СМИ распространили информацию о том, что в ходе саммита Россия - США в Хельсинки президент РФ Владимир Путин якобы предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в Донбассе.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ПВО авиабазы Хмеймим сбили беспилотник боевиков
Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций
Адвокат Винника назвал россиянина разменной фигурой в информационной войне против РФ
В Казахстане похоронили фигуриста Дениса Тена
Братья Березуцкие объявили о завершении профессиональной карьеры
«Абсолютно неразумно»: в Госдуме прокомментировали намерение Украины добиться санкций против российских портов
Дорога в рабство: на Украине на треть увеличилось количество случаев торговли людьми
Лавров обсудил с Помпео необходимость освобождения Бутиной
Глава МВФ заявила, что торговые ограничения США могут снизить мировой ВВП на 1,5%
В «Аэрофлоте» предупредили пассажиров о проблемах с отправкой багажа в Шереметьево
«Нормально и практично»: Пентагон прокомментировал решение Трампа пригласить Путина в США
Небывалая жара в Японии: за неделю погибли 12 человек, тысячи госпитализированы
В Москве на 22 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра
Россия поможет Катару в подготовке к ЧМ-2022
Десять человек погибли из-за наводнения во Вьетнаме
Россия высказала депутатам Японии озабоченность по поводу закона о южных Курилах
В Кении грабители застрелили россиянина, пытаясь отнять у него телефон в пробке
«Под жесточайшим давлением»: Косачев заявил, что элита США не разделяет намерений Трампа наладить отношения с Россией
Российский военно-транспортный самолет доставил гуманитарную помощь из Франции в Сирию
WhatsApp ввел жесткие ограничения на пересылку сообщений
Служба безопасности президента США проверила подаренный Путиным мяч
Путин и Макрон обсудили реализацию совместной программы гуманитарной помощи Сирии
Путин назвал главный ориентир для российских дипломатов
В Роспотребнадзоре предупредили россиян о росте кишечных инфекций на Украине
Международная федерация подозревает 14 российских легкоатлетов в употреблении допинга
Порошенко расширил полномочия голландских следователей по делу о крушении МН17
«Рука бога»: перед штормом в Миссури сфотографировали необычное природное явление
Американские ученые предсказали сильные катаклизмы на востоке России и в Монголии