В сети высмеяли заявление Климкина о «репетиции развала» Украины
В сети высмеяли заявление главы МИД Украины Павла Климкина по поводу возможного референдума в Донбассе. Особенно интернет-пользователей рассмешили слова министра о том, что всенародное голосование на востоке незалежной станет «репетицией развала» страны. Так, некоторые комментаторы заметили, что развал Украины уже давно начался.
«Уже генеральная репетиция идет», - написал в Twitter @v_tretyakov.
«Невозможно развалить развалившееся», - отметил @_BOJIDEMAP.
«А я думал, что уже прошел развал Украины, а еще, оказывается, даже не было репетиции», - недоумевает @Dmitry_V77.
Некоторые юзеры даже попытались объяснить Климкину причины непростой ситуации, сложившейся в стране. «Развал Украины идет по причине внутренней политики Украины, а не внешней», - заверил @MLyantsevich.
А кто-то из комментаторов усомнился в трезвости киевских властей. «Чем они там горилку запивают?» - пошутил Юрий Бухтояров.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее зарубежные СМИ распространили информацию о том, что в ходе саммита Россия - США в Хельсинки президент РФ Владимир Путин якобы предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в Донбассе.
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