В Финляндии потерпел крушение норвежский вертолет
В субботу, 21 июля, в Финляндии потерпел крушение норвежский вертолет. ЧП случилось на севере страны в общине Энонтекие.
По некоторым данным, в момент аварии на борту винтокрылой машины находились два человека - пилот и пассажир. Их судьба пока неизвестна. Причина случившегося также еще не сообщается.
«Норвежский вертолет с двумя людьми на борту упал в Финляндии недалеко от деревни Кильписъярви», - говорится в официальном Twitter норвежских спасательных служб.
В настоящее время в районе авиакатастрофы продолжается поисково-спасательная операция. При этом на место происшествия из Норвегии уже вылетели два вертолета скорой помощи.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле похожее ЧП случилось в Польше. Там также разбился вертолет. Причем тогда без жертв не обошлось: в результате инцидента погибли два человека.