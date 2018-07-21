2018-07-21T21:22:00+03:00
В мире

В Финляндии потерпел крушение норвежский вертолет

Судьба пилота и пассажира пока неизвестна
Дарья ИВАШКИНА
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В Финляндии потерпел крушение норвежский вертолетВ Финляндии потерпел крушение норвежский вертолетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 21 июля, в Финляндии потерпел крушение норвежский вертолет. ЧП случилось на севере страны в общине Энонтекие.

По некоторым данным, в момент аварии на борту винтокрылой машины находились два человека - пилот и пассажир. Их судьба пока неизвестна. Причина случившегося также еще не сообщается.

«Норвежский вертолет с двумя людьми на борту упал в Финляндии недалеко от деревни Кильписъярви», - говорится в официальном Twitter норвежских спасательных служб.

В настоящее время в районе авиакатастрофы продолжается поисково-спасательная операция. При этом на место происшествия из Норвегии уже вылетели два вертолета скорой помощи.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле похожее ЧП случилось в Польше. Там также разбился вертолет. Причем тогда без жертв не обошлось: в результате инцидента погибли два человека.

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