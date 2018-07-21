2018-07-21T21:49:55+03:00
Спорт

Мурат Гассиев - Александр Усик: прямая онлайн-трансляция боя финала WBSS

«КП» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя Мурат Гассиев - Александр Усик
Дарья ИВАШКИНА
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Александр Усик считается фаворитомАлександр Усик считается фаворитомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 21 июля, «Комсомольская правда» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя Мурат Гассиев - Александр Усик. Это один из главных боксерских поединков года - финал Всемирной суперсерии бокса (World Boxing Super Series). Пройдет он на арене спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве.

На кону - титул абсолютного чемпиона мира по боксу и практически все чемпионские пояса в первом тяжелом весе: речь идет о поясах по версиям WBС, WBO, WBA и IBF. Кроме того, победитель получит специальный трофей - Кубок Мохаммеда Али и призовые в размере десяти миллионов долларов.

Стоит отметить, что оба соперники не имеют ни одного поражения.

Кстати, этот бой должен был состояться еще в мае, однако поединок пришлось перенести из-за травмы Усика.

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