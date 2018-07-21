2018-07-21T22:21:18+03:00
Политика

США стали лидером по закупкам оружия на Украине

В 2017 году Вашингтон приобрел у Киева 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов
Дарья ИВАШКИНА
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США стали лидером по закупкам оружия на УкраинеСША стали лидером по закупкам оружия на УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 21 июля, появилась информация о том, что США снова стали основными покупателями украинского оружия.

Согласно отчету Госслужбы экспортного контроля незалежной, в 2017 году стрелковое оружие у Киева закупали пять государств, в том числе Турция, Монголия, Узбекистан и Иордания. При этом первое место по закупкам оружия на Украине уже третий раз подряд заняли Соединенные Штаты: в минувшем году они приобрели 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 переносных противотанковых ружей и гранатометов.

Что касается бронетехники, то в 2017-м страна экспортировала 16 танков «Оплот». Их покупателем стал Таиланд.

Кстати, напомним, в этом году в незалежной появилось новое американское оружие. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, которые Киев долгое время выпрашивал у Вашингтона.

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