Во Франции на мужчину напал агрессивный горный козел

СЕГОДНЯ 22:40 2018-07-21T22:40:56+03:00

В результате для его спасения пришлось задействовать вертолет

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Необычный случай произошел во французской коммуне Бодинар-сюр-Вердон (департамент Вар). Там в субботу утром, 21 июля, горный козел напал на 56-летнего местного жителя, совершавшего пробежку. В результате мужчине пришлось спасаться от агрессивного животного бегством. При этом в какой-то момент ему удалось залезть на дерево и вызвать спасателей.

В итоге на место происшествия прибыли команда специалистов и карета скорой помощи. Кроме того, вскоре в районе случившегося был замечен вертолет пожарной службы: как оказалось, для спасения француза пришлось задействовать винтокрылую машину, сообщает радиостанция France Bleu.

Стоит отметить, что все завершилось благополучно. Мужчина серьезно не пострадал и отделался несколькими ушибами.

Кстати, отметим, недавно стало известно об агрессивной стае гусей. Как сообщал сайт kp.ru, в мае восемь агрессивно настроенных домашних птиц, громко гогоча, прогнали аллигатора с поля для гольфа.