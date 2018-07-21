2018-07-21T22:40:56+03:00
В мире

Во Франции на мужчину напал агрессивный горный козел

В результате для его спасения пришлось задействовать вертолет
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Во Франции на мужчину напал агрессивный горный козелВо Франции на мужчину напал агрессивный горный козелФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Необычный случай произошел во французской коммуне Бодинар-сюр-Вердон (департамент Вар). Там в субботу утром, 21 июля, горный козел напал на 56-летнего местного жителя, совершавшего пробежку. В результате мужчине пришлось спасаться от агрессивного животного бегством. При этом в какой-то момент ему удалось залезть на дерево и вызвать спасателей.

В итоге на место происшествия прибыли команда специалистов и карета скорой помощи. Кроме того, вскоре в районе случившегося был замечен вертолет пожарной службы: как оказалось, для спасения француза пришлось задействовать винтокрылую машину, сообщает радиостанция France Bleu.

Стоит отметить, что все завершилось благополучно. Мужчина серьезно не пострадал и отделался несколькими ушибами.

Кстати, отметим, недавно стало известно об агрессивной стае гусей. Как сообщал сайт kp.ru, в мае восемь агрессивно настроенных домашних птиц, громко гогоча, прогнали аллигатора с поля для гольфа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Техасе разбился пассажирский самолет
В Шотландии прошло самое большое собрание собак породы золотистый ретривер
США стали лидером по закупкам оружия на Украине
Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь
Мурат Гассиев - Александр Усик: прямая онлайн-трансляция боя финала WBSS
В Финляндии потерпел крушение норвежский вертолет
Неймар объяснил свои симуляции на футбольном поле
СПЧ призвал Комиссию по гражданским правам США защитить Марию Бутину
Завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
В сети высмеяли заявление Климкина о «репетиции развала» Украины
ПВО авиабазы Хмеймим сбили беспилотник боевиков
Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций
Адвокат Винника назвал россиянина разменной фигурой в информационной войне против РФ
В Казахстане похоронили фигуриста Дениса Тена
Братья Березуцкие объявили о завершении профессиональной карьеры
«Абсолютно неразумно»: в Госдуме прокомментировали намерение Украины добиться санкций против российских портов
Дорога в рабство: на Украине на треть увеличилось количество случаев торговли людьми
Лавров обсудил с Помпео необходимость освобождения Бутиной