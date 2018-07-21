2018-07-21T23:15:56+03:00
Дом. Семья

В Шотландии прошло самое большое собрание собак породы золотистый ретривер

На традиционной встрече в поместье Гизачейн Хаус был 361 пес
Дарья ИВАШКИНА
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Самое большое собрание собак породы золотистый ретривер. Фото: Instagram/@golden_chewbaccaСамое большое собрание собак породы золотистый ретривер. Фото: Instagram/@golden_chewbacca
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В Шотландии с размахом отметили 150-летие породы золотистый ретривер. Местный клуб, названный в честь этих собак, организовал целый фестиваль во дворе поместья Гизачейн Хаус, где, согласно легенде, в XIX веке и была выведена одна из самых популярных в мире пород братьев наших меньших (путем скрещивания самца прямошерстного ретривера с самкой твид-уотер-спаниеля).

Согласно легенде, в XIX веке в поместье Гизачейн Хаус была выведена одна из самых популярных в мире пород собак. Фото: Instagram/@golden_chewbacca

Согласно легенде, в XIX веке в поместье Гизачейн Хаус была выведена одна из самых популярных в мире пород собак. Фото: Instagram/@golden_chewbacca

В результате был установлен рекорд: на празднике был 361 ретривер - это самое большое собрание в истории Клуба. В предыдущие годы в родовом доме золотистого ретривера собиралось не больше 222 четверолапах.

Фестиваль продолжался пять дней. Фото: Instagram/@golden_chewbacca

Фестиваль продолжался пять дней. Фото: Instagram/@golden_chewbacca

Причем приезжали владельцы животных из самых разных стран мира. Помимо европейцев, там были и американцы, и канадцы, и даже новозеландцы.

Отметим, золотистые ретриверы действительно пользуются огромной популярностью. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, не так давно фото пса этой породы в брекетах набрало более 280 тысяч «лайков» в Facebook.

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