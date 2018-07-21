Трамп назвал незаконной запись адвокатом их разговора

21 Июль 23:45 2018-07-21T23:45:43+03:00

Президента США также возмутил обыск, проведенный в офисе его юриста

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Запись разговора президента США Дональда Трампа с адвокатом Майклом Коэном, сделанная юристом, незаконна. Об этом заявил сам глава Белого дома и клиент Коэна в своем Твиттер.

Ранее в СМИ появилась информация, что экс-адвокат Трампа Майкл Коэн тайно записал телефонный разговор с ним по поводу выплат бывшей фотомодели журнала Playboy. Запись, сделанная во время президентской гонки, была изъята при обыске у адвоката.

«Немыслимо, что власти могут ворваться в кабинет адвоката рано утром - почти неслыханно. Еще более немыслимо то, что адвокат записывает на аудио разговор с клиентом - неслыханно и, возможно, незаконно», - возмутился глава государства в своем микроблоге.

При этом трамп отметил, что в этой ситуации есть и плюсы, поскольку ничего криминального он не совершал.

«Хорошая новость заключается в том, что ваш любимый президент не сделал ничего плохого», - успокоил Трамп американцев.

Как рассказала газета The New York Times, нынешний личный юрист Трампа Рудольф Джулиани подтвердил факт телефонного разговора Коэна и Трампа. Он подчеркнул, что коротенькая аудиозапись только подтверждает, что Трамп не делал ничего противозаконного.