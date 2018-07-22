В Сирии самолеты коалиции нанесли удар по мирным жителям

СЕГОДНЯ 01:59 2018-07-22T01:59:00+03:00

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Самолеты возглавляемой США международной коалиции совершили налет на город Абу-Камаль, расположенный на востоке Сирии на границе с Ираком. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источники в неправительственных организациях.

В результате авиаудара погибли мирные жители, есть раненые. Однако издание не уточняет число жертв и пострадавших.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 июля в этой же провинции Дейр-эз-Зор удар нанесли ВВС США. В результате погибли около 30 мирных жителей. Международная коалиция бомбила деревни Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса, которые расположены у границы с Ираком. Под обстрелом оказались жилые кварталы. Среди жертв и раненых большинство - женщины и дети.

А 22 июня на востоке провинции Хомс самолеты коалиции нанесли удар по позициям армии Сирии. Погиб сирийский лейтенант, несколько рядовых были ранены.