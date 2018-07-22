СЕГОДНЯ 03:24 2018-07-22T03:24:36+03:00

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Голливудского актера Энтони Андерсона подозревают в нападении на женщину. Об этом сообщили в полицейском управлении Лос-Анджелеса.

В правоохранительных органах сообщили, что к ним поступило заявление о преступлении, а котором пострадавшая сторона обвиняет Андерсона. В отношении актера возбуждено дело и начато расследование. При этом там не стали уточнять подробности происшествия, в котором подозревают телезвезду.

Источники телеканала АВС News сообщил, что жалобу подала женщина, которая утверждает, что Андерсон напал на нее более года назад на мероприятии, которое он устраивал.

Представитель актера заявил, что тот категорически отвергает обвинения. По его словам, никто из полиции не связывался с Андерсоном по этому делу.

«К сожалению, кто угодно может направить в полицию заявление вне зависимости от того, правдиво оно или нет», - отметил он.

Надо отметить, что история с нападением всплыла через неделю после того, как 47-летний Андерсон в четвертый раз подряд номинирован на премию «Эмми» как лучший актер комедийного сериала за работу в ситкоме «Черная комедия».

Зрители могут помнить Энтони по работам в кинокартинах «Ромео должен умереть», «Сквозные ранения», «Очень страшное кино 3», «Отступники» и «Трансформеры». Всего Андерсон снялся в более чем 80 фильмах и телесериалах.