Франция заявила о начале торговой войны США с Европой

СЕГОДНЯ 04:26 2018-07-22T04:26:16+03:00

ЕС отказывается обсуждать с Вашингтоном соглашение о свободной торговле до отмены пошлин на алюминий и сталь

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Cоединенные Штаты фактически начали торговую войну с Европой. Такое мнение высказал министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

«Все в G20 понимают, что торговая война — реальность, и здесь есть риск для мирового роста», — сказал он на заседании министров финансов «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.

Он также подчеркнул, что Франция отказывается вести переговоры «под дулом пистолета». По мнению Ле Мэра, США должны сделать шаг навстречу первыми, отменив введенные пошлины на сталь и алюминий, а до тех пор ЕС не будет обсуждать переговоры о свободной торговле со штатами, передает Reuters.

Европейские министры отмечали, что если Вашингтон введет новые пошлины на европейские товары, их странам придется принять ответные меры.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил масштабными пошлинами на автомобили из Евросоюза. Еврокомиссия, в свою очередь, подготовила ответные меры в случае введения таких пошлин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американская администрация ввела с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно.