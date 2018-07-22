Полиция Лос-Анджелеса арестовала захватившего магазин преступника

СЕГОДНЯ 06:05 2018-07-22T06:06:15+03:00

Мужчина пытался сбежать после того, как стрелял в свою бабушку

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Преступник, забаррикадировавшийся в супермаркете в Лос-Анджелесе, арестован без происшествий. В магазине погибла одна женщина, сообщил мэр города Эрик Гаркетти.

В управлении полиции города отметили, что сейчас офицеры зачищают место происшествия, поэтому оцепление остается. К магазину после захвата прибыли 18 карет скорой помощи и более сотни пожарных. Мэр не уточнил, отчего умерла женщина и не назвал ее имя.

Также пострадала девушка 20 лет, которую извлекли из разбитой машины, на которой удирал преступник, и доставили в больницу.

Как стало известно, пожилая женщина, в которую стрелял молодой человек, это его бабушка. Полиция не уточнила, кем ему приходится девушка, которую он также пытался застрелить вместе со старушкой, передает телеканал CNN.

Машина, на которой он уходил от полицейской погони, принадлежала его бабушке. Никто из сотрудников полиции не пострадал в этой истории.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Лос-Анджелесе неизвестный мужчина, спасаясь от полиции, разбил свобю машину, бросил ее и ворвался в магазин торговой сети Trader Joe's. Там он забаррикадировался вместе с неуспевшими убежать покупателями. Полиция вела с ним переговоры.