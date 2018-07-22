2018-07-22T06:55:31+03:00
Политика

Пушков: Пентагон впечатлен российским оружием и не хочет обострений

Сенатор прокомментировал реакцию Минобороны США на приглашение Путина в Вашингтон
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев /ТАССГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев /ТАСС
Изменить размер текста:

Пентагон находится под впечатлением от новейшего российского оружия, и поэтому одобрил решение президента США Дональда Трампа пригласить главу России Владимира Путина в Вашингтон. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Пентагон поддержал идею Трампа пригласить Путина посетить осенью Вашингтон. Там, полагаю, впечатлены Сирией и нашим новейшим оружием, а потому не хотят чрезмерных обострений. Военные лучше других знают им цену», - написал он в своем Тwitter.

Пушков также напомнил, что новость о приглашении российского лидера в США позабавила главу национальной американской разведки Дэниела Коутса. Сенатор отметил, что тот напрасно смеялся.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джон Руд назвал решение Трампа нормальным и практичным шагом. Два дня назад стало известно, что администрация США направила официальное приглашение Владимиру Путину нанести визит в Вашингтон этой осенью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пенс заявил, что Трамп рисковал своей репутацией, встречаясь с Путиным
Более 192 тысяч жителей Шанхая эвакуированы из-за тайфуна "Ампил"
Аргентина разрешила США разместить у себя четыре военных базы
Погода в Москве на 22 июля 2018 года: ожидается дождь с грозой
Великобритания отказывается платить ЕС отступные без торгового соглашения
Полиция Лос-Анджелеса арестовала захватившего магазин преступника
Генерал США заявил об угрожающих военных возможностях КНДР
СК опроверг сообщение об аресте сотрудника колонии в Ярославле по делу о пытках
Франция заявила о начале торговой войны США с Европой
В магазине Лос-Анджелеса неизвестный захватил заложников
Актера Энтони Андерсона подозревают в нападении на женщину
Порошенко назвал победу Усика символом борьбы Украины
Усик победил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира
В Сирии самолеты коалиции нанесли удар по мирным жителям
В Москве три человека пострадали в драке со стрельбой
Администрация США уговорила Трампа отказаться от его слов о «вмешательстве» РФ в выборы
Bloomberg составил рейтинг продающих гражданство стран