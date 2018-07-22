Пушков: Пентагон впечатлен российским оружием и не хочет обострений

СЕГОДНЯ 06:55 2018-07-22T06:55:31+03:00

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Пентагон находится под впечатлением от новейшего российского оружия, и поэтому одобрил решение президента США Дональда Трампа пригласить главу России Владимира Путина в Вашингтон. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Пентагон поддержал идею Трампа пригласить Путина посетить осенью Вашингтон. Там, полагаю, впечатлены Сирией и нашим новейшим оружием, а потому не хотят чрезмерных обострений. Военные лучше других знают им цену», - написал он в своем Тwitter.

Пушков также напомнил, что новость о приглашении российского лидера в США позабавила главу национальной американской разведки Дэниела Коутса. Сенатор отметил, что тот напрасно смеялся.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джон Руд назвал решение Трампа нормальным и практичным шагом. Два дня назад стало известно, что администрация США направила официальное приглашение Владимиру Путину нанести визит в Вашингтон этой осенью.