2018-07-22T07:36:54+03:00
Происшествия

Более 192 тысяч жителей Шанхая эвакуированы из-за тайфуна "Ампил"

Ожидается, что смерч обрушится на крупнейший по численности населения город уже к полудню по местному времени
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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К Шанхаю приближается тайфун "Ампил"К Шанхаю приближается тайфун "Ампил"Фото: REUTERS
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Более 192 тысяч человек были эвакуированы из Шанхая в связи со стремительным приближением к городу тайфуна "Ампил".

По данным метеорологов, смерч движется в северо-западном направлении со скоростью около 25 км/ч. Сила потоков ветра в его эпицентре составляет 10 баллов. Это значит, что атмосферные вихри развивают скорость до 28,5 м/с.

Как сообщает агентство "Синьхуа", "Ампил" может обрушиться на крупнейший в мире по численности населения китайский город уже в воскресенье, 22 июля, к полудню по местному времени (около 8:00 по мск).

На данный момент несколько регионов КНР уже оказались под ударом ливней и штормов, которые принес с собой тайфун.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще пару дней назад в юго-восточной Азии бушевал другой смерч под названием "Сон-Тинь". В результате вызванных им наводнений и оползней на севере и в центральных районах Вьетнама погибли десять человек, еще 12 числятся пропавшими без вести.

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