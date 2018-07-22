Более 192 тысяч жителей Шанхая эвакуированы из-за тайфуна "Ампил"
Более 192 тысяч человек были эвакуированы из Шанхая в связи со стремительным приближением к городу тайфуна "Ампил".
По данным метеорологов, смерч движется в северо-западном направлении со скоростью около 25 км/ч. Сила потоков ветра в его эпицентре составляет 10 баллов. Это значит, что атмосферные вихри развивают скорость до 28,5 м/с.
Как сообщает агентство "Синьхуа", "Ампил" может обрушиться на крупнейший в мире по численности населения китайский город уже в воскресенье, 22 июля, к полудню по местному времени (около 8:00 по мск).
На данный момент несколько регионов КНР уже оказались под ударом ливней и штормов, которые принес с собой тайфун.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще пару дней назад в юго-восточной Азии бушевал другой смерч под названием "Сон-Тинь". В результате вызванных им наводнений и оползней на севере и в центральных районах Вьетнама погибли десять человек, еще 12 числятся пропавшими без вести.