Преступник из магазина в Лос-Анджелесе убил женщину и сдался полиции
Во время захвата заложников в продуктовом магазине сети Trader Joe's в Лос-Анджелесе в субботу погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти.
«Мы с прискорбием информируем о гибели одного человека в магазине, пожарные вытащили раненую женщину из помещения наружу и доставили ее в больницу, где была зафиксирована ее смерть», - сказал он.
После инцидента в больницу были доставлены шесть человек в возрасте от 12 до 81 года. Все были в хорошем состоянии без каких-либо угрожающих жизни травм, передает CNN.
Место происшествия в Лос-Анджелесе все еще оцепленоФото: REUTERS
По словам начальника городской полиции Майкла Мура, молодой человек с оружием около трех часов удерживал в заложниках десятки человек, которые оказались в супермаркете в момент захвата. Несколько детей и взрослых выбрались из здания через окна, спустившись по веревке с узлами.
Покупатели магазина находились в заложниках около трех часовФото: REUTERS
Кроме того 20 человек были заперты в холодильнике, еще 22 человека находились в кладовке – они были на связи с полицией. Всего. По словам мэра, в заложниках оставались около 40 человек.
«Одни смогли спрятаться, дожидаясь помощи, другие выбрались наружу самостоятельно или с помощью полиции Лос-Анджелеса, кого-то подозреваемый выпустил на свободу сам», - уточнил Гарсетти.
В ходе операции преступник был ранен в руку. Сдаться он решил добровольно. Молодой человек сам попросил у переговорщиков наручники и надел их на себя.
Заложники отходят от шока, шестерым понадобилась медицинская помощьФото: REUTERS
По данным полиции, преступнику 28 лет. Перед тем, как бежать от полиции он семь раз выстрелил в свою бабушку.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Лос-Анджелесе неизвестный мужчина, уходил от полицейской погони и попал в ДТП. Бросив машину он ворвался в близлежащий магазин и там забаррикадировался.