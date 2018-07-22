Преступник из магазина в Лос-Анджелесе убил женщину и сдался полиции

СЕГОДНЯ 08:11 2018-07-22T08:33:28+03:00

Молодой человек сам надел на себя наручники [фото]

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Во время захвата заложников в продуктовом магазине сети Trader Joe's в Лос-Анджелесе в субботу погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти.

«Мы с прискорбием информируем о гибели одного человека в магазине, пожарные вытащили раненую женщину из помещения наружу и доставили ее в больницу, где была зафиксирована ее смерть», - сказал он.

После инцидента в больницу были доставлены шесть человек в возрасте от 12 до 81 года. Все были в хорошем состоянии без каких-либо угрожающих жизни травм, передает CNN.

Место происшествия в Лос-Анджелесе все еще оцепленоФото: REUTERS

По словам начальника городской полиции Майкла Мура, молодой человек с оружием около трех часов удерживал в заложниках десятки человек, которые оказались в супермаркете в момент захвата. Несколько детей и взрослых выбрались из здания через окна, спустившись по веревке с узлами.

Покупатели магазина находились в заложниках около трех часовФото: REUTERS

Кроме того 20 человек были заперты в холодильнике, еще 22 человека находились в кладовке – они были на связи с полицией. Всего. По словам мэра, в заложниках оставались около 40 человек.

«Одни смогли спрятаться, дожидаясь помощи, другие выбрались наружу самостоятельно или с помощью полиции Лос-Анджелеса, кого-то подозреваемый выпустил на свободу сам», - уточнил Гарсетти.

В ходе операции преступник был ранен в руку. Сдаться он решил добровольно. Молодой человек сам попросил у переговорщиков наручники и надел их на себя.

Заложники отходят от шока, шестерым понадобилась медицинская помощьФото: REUTERS

По данным полиции, преступнику 28 лет. Перед тем, как бежать от полиции он семь раз выстрелил в свою бабушку.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Лос-Анджелесе неизвестный мужчина, уходил от полицейской погони и попал в ДТП. Бросив машину он ворвался в близлежащий магазин и там забаррикадировался.