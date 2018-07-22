Кенийский выпускник Стэнфорда три недели жил на улице в Киеве

СЕГОДНЯ 09:53 2018-07-22T09:53:56+03:00

Преподавателя-полиглота ограбили, как только он прибыл на Украину, а после еще и избили на почве расизма

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Выпускник Стэнфордского университета, преподаватель-полиглот из Кении Леонардо Цезарь целых три недели вынужден был жить на улице в Киеве и спать на газоне Контрактовой площади, а все потому, что неизвестные злоумышленники ограбили его сразу по прилету на Украину.

У мужчины забрали около 4 тысяч британских фунтов (примерно 331 тысяча рублей), все документы, чемодан с вещами и даже очки. В результате кениец, который прибыл в Киев из Санкт-Петербурга, чтобы преподавать детям иностранные языки, остался без единого гроша в кармане.

Леонардо пытался искать помощи в консульстве Кении, но там ему отказали из-за загруженности. Тогда мужчина совсем отчаялся и решил ночевать на улице. Там же его после еще и избили скинхэды просто за то, что цвет кожи иностранца отличался от их собственного. Все это выпускник Стэнфорда, владеющий пятью языками, стоически терпел, потому что боялся обращаться в полицию, ведь его могли посадить за бродяжничество.

"Я приехал в Киев, чтобы здесь остаться преподавать детям. Поэтому хочу, чтобы мне просто помогли вернуться к своему любимому делу и устроили в школу или колледж", – рассказал Леонардо о своем желании украинским "Вестям".

Неизвестно, чтобы случилось с этим гражданином Кении в Киеве дальше, но о его истории услышали в Подольском управлении полиции. Мужчину пригласили отдел, оказали ему первую помощь, выдали телефон и даже предоставили место в одном из хостелов города. Правда пока преподаватель не смог заселиться в свое временное жилище, поскольку из-за полученных травм и длительного пребывания на улице его состояние здоровье резко ухудшилось. Сейчас кениец находится в больнице под присмотром медиком.

Ожидается, что в ближайшее время украинские полицейские помогут Леонардо в восстановлении документов и возвращении на родину.